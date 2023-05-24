Нарышкин посоветовал англосаксам «убираться к дьяволу»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

США и Великобритании необходимо оставить в покое Иран и заняться своими внутренними делами, а лучше убраться к их старому приятелю — к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе международной встречи по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС. Соединенные Штаты и Британия болезненно отреагировали на достигнутое в марте при посредничестве Китая соглашение между Саудовской Аравией и Ираном и в позитивных процессах в этом регионе Лондон и Вашингтон видят провал собственной многолетней политики по удушению Тегерана и угрозу своим стратегическим позициям, подчеркнул он.

Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю — к дьяволу, — сказал глава СВР.

Нарышкин также утверждает, что военная база США на границе Сирии, Иордании и Ирака используется для подготовки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в том числе для действий в регионах России.

Американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ к осуществлению диверсионно-террористических акций, причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России, — добавил он.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что их встреча с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, которая состоялась в конце 2022 года, оказалась «довольно удручающей». В интервью CBS News он назвал поведение Нарышкина дерзким.