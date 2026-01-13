Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:42

«Надо хотя бы посмотреть»: в ГД высказались о требовании Киева по конфликту

Журова: Украина требует от РФ ответить на предложения, но не показывает документ

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сложно оценить требование президента Украины Владимира Зеленского дать ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, не видя сам документ, заявила Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. По ее словам, прежде чем выдвигать какие-либо требования, Киеву следовало бы прояснить, о чем именно идет речь.

Депутат подчеркнула, что без ознакомления с текстом невозможно судить о реальных условиях урегулирования, которые могут оказаться любыми. Она выразила уверенность, что обсуждать можно только конкретные предложения, а не общие слова. По ее словам, сейчас речь идет о фактических угрозах, в то время как суть предложений остается неизвестной.

Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать? Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова, — отреагировала Журова.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

Госдума
Светлана Журова
Украина
Россия
Владимир Зеленский
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии продали самую дорогую рыбу в мире
Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке
Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы
Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре
Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.