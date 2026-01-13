«Надо хотя бы посмотреть»: в ГД высказались о требовании Киева по конфликту Журова: Украина требует от РФ ответить на предложения, но не показывает документ

Сложно оценить требование президента Украины Владимира Зеленского дать ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, не видя сам документ, заявила Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. По ее словам, прежде чем выдвигать какие-либо требования, Киеву следовало бы прояснить, о чем именно идет речь.

Депутат подчеркнула, что без ознакомления с текстом невозможно судить о реальных условиях урегулирования, которые могут оказаться любыми. Она выразила уверенность, что обсуждать можно только конкретные предложения, а не общие слова. По ее словам, сейчас речь идет о фактических угрозах, в то время как суть предложений остается неизвестной.

Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать? Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова, — отреагировала Журова.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.