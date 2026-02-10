Над двумя российскими регионами ликвидировали 20 БПЛА

Силы ПВО за шесть часов сбили 20 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о периоде с 08:00 до 14:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Курской области и 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не отдаст Запорожскую АЭС без боя. При этом он отметил, что подобная риторика вызывает серьезные вопросы о намерениях Киева в отношении станции. Не исключено, что власти Украины дадут приказ атаковать объект.