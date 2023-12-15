Набиуллина назвала главную задачу ЦБ на 2024 год Набиуллина: главная цель ЦБ в 2024 году — вернуть инфляцию к 4%

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Эльвира Набиуллина

Главная задача Центрального банка России на 2024 год — вернуть инфляцию к показателям около 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Замедление инфляции действительно ожидается, отметила председатель ЦБ. Также она подчеркнула, что экономика РФ не успевает за растущим спросом, передает ТАСС.

В следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике, — сказала Набиуллина.

Политический деятель также сравнила экономику с машиной. По ее словам, двигатель начнет перегреваться, если слишком сильно давить на газ, при таких условиях автомобиль будет двигаться быстрее, но продлится это недолго, то же самое произойдет и с экономикой. Набиуллина подчеркнула, что сейчас экономика не успевает за спросом, который продолжает расти.

Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом, — добавила глава ЦБ.

Ранее руководитель CIB, Совкомбанк Михаил Автухов заявил, что в следующем году инфляция в России может снизиться до уровня ниже 5%. Также произойдет резкое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки до 6–7%, сильное укрепление рубля, приток иностранных инвестиций и возврат международных инвесторов, что приведет к кратному росту на финансовых рынках, росту стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.