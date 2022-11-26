На Южно-Донецком направлении пресечена попытка ВСУ восстановить позиции

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России помешали попыткам украинской армии восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По данным Минобороны, успехов удалось достичь благодаря ударам артиллерии и работе штурмовиков.

На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции, — сказал Конашенков.

В Минобороны также сообщили о предотвращении атаки Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Противник пытался осуществить прорыв в направлении Коломыйчихи и Площанки Луганской Народной Республики.

На Купянском направлении ВС России также предотвратили попытку украинских бойцов совершить атаку в направлении Новоселовского ЛНР.

Ранее на Купянском направлении были отражены две атаки ВСУ. По данным Минобороны, противник оказался отброшен, ликвидировано до 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Накануне член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинская диверсионно-разведывательной группа попыталась зайти на территорию Запорожской области. Вооруженные силы России пресекли действия украинских военных и ликвидировали 40 единиц личного состава.