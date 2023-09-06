Милонов назвал хулиганами полуголых людей в общественных местах Милонов внесет законопроект о приравнивании «социального нудизма» к хулиганству

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект о расширении определения «мелкое хулиганство» в Кодексе РФ об административных правонарушениях, сообщает RT со ссылкой на документ. Так, парламентарий хочет приравнять к мелкому хулиганству появление человека в общественном месте в обнаженном или полуобнаженном виде. По его словам, проект разработан в целях укрепления общественного порядка.

Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов, позволяющих себе появляться в полностью обнаженном либо непристойно полуобнажённом виде ради эпатажа публики на улицах и в иных общественных местах, представляет очевидный вызов традиционным российским духовно-нравственным ценностям, сохранение и укрепление которых является ключевым приоритетом государственной политики Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Милонов пояснил, что под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека, а под полуобнаженным — не покрытая одеждой верхняя часть туловища. Изменения предлагается внести в ст. 20.1. КоАП, согласно которой мелким хулиганством является нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Ранее в Новосибирске во время 30-градусной жары по улице прошлась полностью обнаженная девушка. Очевидцы разместили видео в Сети. При этом в комментариях одна из подписчиц пояснила, что у сибирячки имеются проблемы с головой и прежде ее уже видели обнаженной в людном месте в том же районе города.