«Мы знаем как ответить»: в Госдуме отреагировали на угрозы Столтенберга Депутат Заварзин: Россия знает как ответить на любую угрозу НАТО

Россия способна ответить на любую угрозу НАТО, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Таким образом он ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве Киева на удары по России.

По словам депутата, на сегодняшний день Украина потеряла любую инициативу на поле боя, а дальнобойного вооружения у Запада для украинских солдат не осталось. Поэтому все, что им остается, это делать сомнительные заявления, добавил он.

У них осталось что-то, что может куда-то долететь, и что-то там повредить. Там и бандит [глава ГУР МО Кирилл] Буданов все мечтает разрушить Крымский мост. Вывод один — если кто-то по нам ударит, мы будем считать эту территорию вражеской. У них ничего не осталось, кроме заявлений. А мы знаем, как им ответить, — подчеркнул Заварзин

Ранее Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом заявил, что Киев имеет право наносить удары по территории России. По его словам, подобные атаки Вооруженных сил Украины являются самообороной.

До этого газета Iltalehti писала, что в финском Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО. Александр Стубб заявил, что в его интересах обеспечить «коллективную оборону НАТО».