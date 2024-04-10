В НАТО хотят построить штаб в 140 километрах от российской границы IltaLehti: в НАТО решили возвести штаб в Финляндии в 140 км от границы с Россией

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

В финском Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО, сообщила газета Iltalehti. Там уточнили, что президент страны Александр Стубб в среду, 10 апреля, будет обсуждать конфликт на Украине и защиту Альянса от внешних факторов.

Стубб заявил, что правительство ответственно за безопасность своих граждан. Кроме того, в его интересах обеспечить «коллективную оборону НАТО».

В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать, — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Североатлантического альянса. Вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать Блоку, подчеркнул он. Кроме того, Грушко отмечал, что отношения России и НАТО «предсказуемо и преднамеренно» ухудшаются: Вашингтон и Брюссель довели все каналы диалога до критически низкого уровня, Альянс развязал гибридную войну против Москвы.

Замглавы МИД также говорил, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который предупредил, что последствия действий против Москвы будут трагичными.