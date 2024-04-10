Генсек НАТО одобрил удары ВСУ по России Столтенберг: Украина имеет право на удары по российской территории

Киев имеет право наносить удары по территории России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом. По его словам, которые передает издание Iltalehti, подобные атаки Вооруженных сил Украины являются самообороной.

Это часть законного права на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (Украины. — NEWS.ru), — считает Столтенберг.

2 апреля беспилотники ВСУ атаковали особую экономическую зону «Алабуга», расположенную в татарстанской Елабуге. Предварительно, девять человек пострадали, в их числе двое 17-летних подростков. Также нанесен удар по нефтекомплексу в Нижнекамске. Серьезных разрушений нет, на предприятиях не нарушен технологический процесс.

На опубликованных кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Также на видео слышна реакция прохожих на атаку БПЛА.

Как считает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, удар по Елабуге мог быть нанесен при помощи легкомоторных самолетов Cessna 172 или «Аэропракт А-22». Он подчеркнул, что такие борты возможно переделать в дрон-камикадзе.