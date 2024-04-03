Стало известно, мог ли ударить по Елабуге легкомоторный самолет-камикадзе Эксперт Лямин: ВСУ могли задействовать легкомоторный самолет в атаке на Елабугу

Фото: МО Украины

Переделать самолет в дрон-камикадзе возможно, рассказал РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, комментируя атаку беспилотников в Елабуге в Татарстане. Он предположил, что это мог быть легкомоторный Cessna 172 или «Аэропракт А-22».

Судя по имеющимся видео атаки, там похоже действительно использовались какие-то переоборудованные в дроны-камикадзе легкомоторные самолеты. Есть две основные версии — Cessna 172 и Аэропракт А-22. <...> Что касается возможностей по переоборудованию таких самолетов, то старые пилотируемые самолеты переделывали в дроны в качестве мишеней и так далее еще в 20 веке. Сейчас с этим никаких проблем быть не должно, — заявил собеседник издания.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов согласился с этой точкой зрения. Он напомнил, что Cessna 172 может лететь предельно низко, что удобно при атаке.

Удар по общежитию был нанесен 2 апреля в 05:45 двумя беспилотниками. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова подтвердили, что в результате атаки есть пострадавшие. Также там отметили, что удару дроном подверглось и предприятие в Нижнекамске. Его технологический процесс не нарушен. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности.

Telegram-канал «112» опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Также на видео слышна реакция прохожих на атаку БПЛА.