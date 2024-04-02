Украинские БПЛА ударили по заводу в Елабуге: сколько пострадавших, погибших

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Сегодня беспилотники ВСУ атаковали особую экономическую зону «Алабуга», расположенную в татарстанской Елабуге. Предварительно, девять человек пострадали. Также нанесен удар по нефтекомплексу в Нижнекамске. Что известно об украинских ударах 2 апреля?

Что известно об атаке БПЛА на Елабугу?

Утром 2 апреля беспилотники самолетного типа атаковали общежитие в Елабуге и предприятие в Нижнекамске. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Также на видео слышна реакция прохожих на атаку БПЛА.

Как сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга», удар по общежитию был нанесен 2 апреля в 05:45 двумя беспилотниками. Отмечается, что в результате атаки ранения получили два человека. Позднее их число увеличилось до семи, в их числе двое 17-летних подростков. Все они студенты образовательного центра «Алабуга политех». Состояние всех пострадавших оценивается как легкой или средней степени тяжести. Сообщалось о госпитализации трех человек, они «проходят медицинское обследование».

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев сообщил, что БПЛА, атаковавшие общежития в Елабуге в Татарстане. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало.

«Сегодня в 05:45 утра был нанесен удар по общежитию „Алабуги“ двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в „Алабуге“. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — сказал Шагивалеев в видеообращении.

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

Также очевидцы сообщают об атаке БПЛА по заводу ТАНЕКО (нефтеперерабатывающий комплекс) в Нижнекамске (Татарстан). По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Официального подтверждения информации пока нет.

«По предварительным данным, дрон попал в одну из установок», — говорится в сообщении Baza.

Пресс-служба главы Республики Татарстан Рустама Минниханова подтвердила, что беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. Технологический процесс предприятий не нарушен. По данным властей, аппарат обезврежен системой РЭБ и не взорвался.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто мог нанести удар по Елабуге и Нижнекамску

По данным Telegram-канала «Брифинг» со ссылкой на источники, атаку организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Одна из версий — атака могла идти со стороны Казахстана; диверсионная группа могла осуществлять запуск из степей Казахстана. Однако нельзя исключать наличия диверсионной группы на российской территории», — приводит канал мнение неназванного военного источника.

Отмечается, что ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане ударил беспилотник UJ-22 Airborne — беспилотный ударный комплекс, разработанный украинской компанией Ukrjet, способный нести на борту не менее 20 кг взрывчатки; размах крыльев — 4,6 метров, дальность полёта — до 800 км.

«Однако беспилотники пролетели более 1000 км. Именно расстояние и дает основание предполагать работу украинской ДРГ», — отмечает канал.

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