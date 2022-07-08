«Мы ни за кем не бегаем»: Лавров о возможности переговоров с Блинкеном Глава МИД России Лавров: мы ни за кем не бегаем, предлагая встречи

Фото: Michael A. McCoy - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Энтони Блинкен

Россия не намерена бегать за иностранными политиками с предложениями о встречах, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможность встречи со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в ходе совещания глав МИД G20 в Индонезии. Лавров напомнил, что контакты между Россией и США были прерваны по инициативе Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Не мы прервали все контакты с США, и мы ни за кем не бегаем, предлагая встречи, — цитирует его агентство.

Российский министр также отреагировал на нежелание ряда иностранных коллег фотографироваться с ним. Он отметил, что никого из них не приглашал к участию в совместном фото.

Ранее Лавров заявил, что воинственная риторика Запада по украинскому вопросу не способствует диалогу. По его словам, подобный подход препятствует переходу к мирному процессу, в том числе и самой Украине.

Он также коснулся вопросов поставки российского зерна на мировой рынок. Лавров подчеркнул, что Запад создал проблемы для страхования судов РФ, их захода в порты и осуществления финансовых платежей.