МВД: Украина проводит политику по насыщению России наркотиками Первый замначальника ГУНК МВД РФ Смуров обвинил Украину в целенаправленном насыщении российского рынка наркотиками

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов уничтожают плантацию конопли в окрестностях Мелитополя в Запорожской области

Украина проводит целенаправленную политику по насыщению России наркотиками. Данная противоправная деятельность в очередной раз активизировалась в конце 2021 года, приводит ТАСС слова первого замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Кирилла Смурова.

Что касается Украины, действительно, на протяжении нашей работы, всего срока, мы сталкивались в связи с известными политическими событиями в соседней стране с целенаправленной политикой по насыщению нашего рынка наркотическими средствами, — сказал генерал-майор полиции.

По его словам, украинская сторона засылает в Россию специально подготовленных людей, которые занимаются организацией производства и распространения наркотиков.

Смуров добавил, что во второй половине 2021 года в приграничных с Украиной регионах были проведены успешные операции по борьбе с наркотрафиком из соседней страны. На какое-то время этот процесс замедлился, однако в конце года он вновь активизировался.

Ранее попавший в плен военнослужащий батальона территориальной обороны «Донбасс» рассказал, что украинские военные применяют наркотические препараты, подавляющие чувство страха перед боем. По его словам, чаще всего подобные вещества используют боевики из добровольческих нацбатальонов.