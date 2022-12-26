МВД объявило в розыск журналиста издания Bellingcat Христо Грозева

Фото: Кадр из видео International Center for Journalists (ICFJ) / youtube.com

Христо Грозев

МВД России объявило в розыск журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозева, следует из базы данных розыска. Грозев разыскивается по статье уголовного кодекса, однако по какой, не сообщается.

В июле ФСБ России сообщила, что Грозев является одним из участников операции украинских разведчиков по угону российских военных самолетов. В ведомстве указали, что он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который согласился угнать воздушное судно.

По версии следствия, журналист вел переписку с представителем украинской разведки. Через своего координатора он нашел двух девушек, которые в Липецке встретили приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб. Тот привез аванс в сумме $4 тысяч для российского летчика.

Грозев, в свою очередь, отверг обвинения в угоне российских самолетов. В интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) он рассказал, что команда издания участвовала в съемках документального фильма-расследования о российских и украинских спецслужбах.

Позднее в июле Грозев признался, что принимал участие в украинской операции по вербовке российских пилотов. Однако он отметил, что его участие ограничивалось только документальными съемками.