«Можете рассчитывать»: Шойгу пообещал Мьянме помощь России

Россия окажет Мьянме всестороннюю помощь в вопросах национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном. По его словам, которые приводит ТАСС, Нейпьидо может рассчитывать на поддержку Москвы.

Россия полностью поддерживает курс мьянманского руководства на защиту территориальной целостности и укрепление национального суверенитета и безопасности. Можете полностью рассчитывать на всестороннюю помощь Москвы, в том числе и на международной арене, — сказал он.

Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму 2 февраля с рабочим визитом. Целью визита станут переговоры с высшим политическим руководством этой страны.

До этого сообщалось, что Россия оказала Мьянме гуманитарную помощь, передав свыше 250 тонн подсолнечного масла через Всемирную продовольственную программу ООН. Речь идет о поставке пищевого масла, обогащенного витаминами А и D.