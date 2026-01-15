Москва сделала жесткое предупреждение Лондону из-за шпиона в посольстве МИД: Россия ответит зеркально в случае эскалации ситуации с британским агентом

Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ в случае эскалации ситуации с выявленным в Москве британским агентом под прикрытием, сообщает российское дипломатическое ведомство. В связи с отзывом аккредитации у сотрудника посольства Великобритании было сделано соответствующее предупреждение Лондону.

Сделано предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о выявлении и объявлении персоной нон грата сотрудника британских спецслужб, действовавшего под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании в Москве. Второй секретарь Дэвис Гарет Самьюэл должен покинуть Россию в двухнедельный срок.

Кроме того, по информации ЦОС ФСБ, служба предотвратила диверсию на магистральном нефтепроводе в Тюменской области. Планировавшейся целью атаки являлась диспетчерская станция объекта ПАО «Транснефть». Подготовку данного акта, как установлено, вел гражданин России, уроженец украинской Винницкой области, действовавший по указанию спецслужб Украины.