15 января 2026 в 10:47

Москва сделала жесткое предупреждение Лондону из-за шпиона в посольстве

МИД: Россия ответит зеркально в случае эскалации ситуации с британским агентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ в случае эскалации ситуации с выявленным в Москве британским агентом под прикрытием, сообщает российское дипломатическое ведомство. В связи с отзывом аккредитации у сотрудника посольства Великобритании было сделано соответствующее предупреждение Лондону.

Сделано предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о выявлении и объявлении персоной нон грата сотрудника британских спецслужб, действовавшего под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании в Москве. Второй секретарь Дэвис Гарет Самьюэл должен покинуть Россию в двухнедельный срок.

Кроме того, по информации ЦОС ФСБ, служба предотвратила диверсию на магистральном нефтепроводе в Тюменской области. Планировавшейся целью атаки являлась диспетчерская станция объекта ПАО «Транснефть». Подготовку данного акта, как установлено, вел гражданин России, уроженец украинской Винницкой области, действовавший по указанию спецслужб Украины.

Россия
Великобритания
шпионы
агенты
посольства
МИД РФ
