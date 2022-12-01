Москва призналась в потере интереса к Мюнхенской конференции В МИД РФ заявили о потере интереса к утратившей объективность Мюнхенской конференции

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У России пропал интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции, заявили в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что Москва не собиралась участвовать в форуме в следующем году, передает РИА Новости. В МИД подчеркнули, что знают о намерении председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена пригласить на мероприятие представителей российской оппозиции. В ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела.

Вновь вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал. То же самое происходит в других незападных столицах, — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве заметили, что отказ от диалога, как и страх перед возможностью услышать чужое мнение, являются несвойственными качествами для дипломата, коим когда-то являлся Хойсген. Своими словами он еще больше дискредитирует этот некогда уважаемый форум, резюмировали в министерстве.

В МИД добавили, что конфронтационная политика Запада способствует созданию новых линий напряжения, такие действия не отвечают интересам европейцев.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о возможности реального диалога с США по стратегической стабильности. По его словам, для этого в Вашингтоне должен быть адекватный партнер и США должны подтвердить готовность не пересекать красные линии России в сфере безопасности. Ермаков напомнил, что Москва прежде от такого диалога не отказывалась.