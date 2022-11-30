В МИД РФ назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности МИД РФ: диалог с Вашингтоном возможен при наличии в США адекватного партнера

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о возможности реального диалога с США по стратегической стабильности. По его словам, для этого в Вашингтоне должен быть адекватный партнер и США должны подтвердить готовность не пересекать красные линии России в сфере безопасности, отметил он в беседе с РИА Новости.

Ермаков напомнил, что Москва прежде от такого диалога не отказывалась.

Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши красные линии в области безопасности, — подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день США не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, демонстрируя недоговороспособность. Подобная ситуация наблюдалась во время Карибского кризиса, добавил он.