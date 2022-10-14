В МИД России назвали США недоговороспособными Замглавы МИД Рябков: США не учитывают озабоченности России в сфере безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день США не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, демонстрируя недоговороспособность. Подобная ситуация наблюдалась во время Карибского кризиса. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства, — заявил Рябков.

По мнению дипломата, возникающая вследствие этого проблема — «патологическое нежелание США» признавать право других стран на защиту собственных «жизненно важных интересов». Именно в этом заключается первопричина кризиса на Украине, подчеркнул Рябков. Он напомнил. что 60 лет назад СССР и США сумели договориться и «отойти от края пропасти», однако сейчас. по мнению Рябкова, ситуация иная.

Америка недоговороспособна и вместе со своими западными союзниками прямо подталкивает Киев к наращиванию военных действий на нашей территории, собираясь воевать до «последнего украинца», чтобы нанести России «стратегическое поражение», — высказал мнение российский дипломат.

По его словам, в подобной ситуации вся ответственность за возможную дестабилизацию международной обстановки ляжет на Вашингтон.

Ранее Сергей Рябков сообщил, что Россия не угрожает применением ядерного оружия, в отличие от Запада, который активно использует в своих высказываниях ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву. Он также напомнил, что условия применения ядерного оружия Россией определены в документе об основах госполитики страны.

Согласно этому документу, ядерное оружие может быть применено в случае поступления достоверной информации о запуске баллистических ракет, атакующих территорию РФ и ее союзников, применении ядерного оружия и других видов оружия массового поражения на территории РФ, при воздействии на критически важные военные и государственные объекты, а также при агрессии против РФ, когда под угрозу поставлено существование государства.