Москва пригрозила Варшаве решительным протестом из-за инцидента с послом МИД России: Москва заявит Варшаве протест из-за недопуска дипломатов к мемориальному кладбищу

Фото: РИА Новости

Российский посол Сергей Андреев (справа) приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве

Москва заявит Варшаве решительный протест в связи с недопуском активистами российских дипломатов к месту возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей, говорится в сообщении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что эти действия оскорбляют память более 600 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от нацистской Германии.

МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям протестующих. Польской стороне будет заявлен решительный протест. Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации, — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве добавили, что произошедшее лишний раз доказывает двуличие Польши в оценке событий Второй мировой войны. Данный конкретный поступок не останется без ответа, уточнили в МИД.

9 мая агрессивно настроенная толпа в Варшаве не пустила сотрудников российской дипмиссии во главе с послом Сергеем Андреевым на мемориальное кладбище для возложения венков к могилам советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Посол подчеркнул, что никакие провокации недоброжелателей не заставят дипмиссию отказаться от празднования Дня Победы. В прошлом году Андреева при посещении мемориала облили красной краской.