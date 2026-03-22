Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 09:27

Мошенники нашли способ шантажировать вернувшихся из Японии россиян

Антон Немкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали шантажировать россиян, которые вернулись из Японии, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, которые приводит ТАСС, злоумышленники действуют через мессенджеры. Они убеждают жертв, что те якобы финансируют японский «Союз за возвращение Северных территорий» (деятельность организации в России признана нежелательной).

Появилась новая схема мошенничества, нацеленная на россиян, вернувшихся из Японии. Злоумышленники выходят на связь через мессенджеры и обвиняют граждан в якобы финансировании «Союза за возвращение Северных территорий», — рассказал Немкин.

Он уточнил, что мошенники сопровождают сообщения угрозами. Они пытаются создать у жертвы ощущение срочности и правовой опасности. Злоумышленники убеждают собеседников решить «проблему» путем перевода им денежных средств.

Ранее мошенники начали применять тактику обратного звонка с целью хищения средств россиян. С помощью таких посланий — СМС или сообщений в мессенджерах — граждан убеждают, что их аккаунт взломан.

Госдума
депутаты
мошенники
туристы
россияне
Япония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.