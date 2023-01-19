Мобилизованным могут начать оказывать бесплатную юридическую помощь На заседании по вопросам СВО обсудят бесплатное оказание юридической помощи мобилизованным

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На заседании рабочей группы по вопросам СВО, созданной 20 декабря 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина, обсудят вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям, рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Она рассказала «Парламентской газете», что на первом заседании рабочей группы планируется обсудить пакет новых законодательных инициатив.

Сейчас на федеральном уровне в законе о бесплатной правовой помощи такой категории, как мобилизованные и члены их семей, нет. В принципе, каждый регион решает эту проблему по-своему. Кто-то вносит изменения в региональные законы, кто-то по факту оказывает такие консультации, — объяснила заместитель председателя.

По мнению Рукавишниковой, вопрос о юридической помощи мобилизованным должен быть решен на законодательном уровне, а помощь должна предоставляться не только мобилизованным и добровольцам, но и их семьям. Зампред уточнила, что законопроект одобрен большинством профильных министерств.

Информацию о заседании рабочей группы 19 января подтвердил один из ее участников, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что пока не знает, какие вопросы будут решаться в ходе встречи.

На первом заседании рабочей группы по вопросам СВО 29 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что работа над решением проблем мобилизованных должна быть ежедневной. Шойгу отметил, что работа группы должна быть плановой и результативной.