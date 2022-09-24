МО РФ: российские ПВО сбили «Байрактар», летевший к Запорожской АЭС

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник «Байрактар» в небе над Каховским водохранилищем, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, летательное средство направлялось в сторону Запорожской атомной станции.

Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар» ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС, — поделился Конашенков.

Также он заявил, что украинская артиллерия обстреляла населенный пункт Волна, который находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Ответным ударом Вооруженные силы Украины смогли подавить огонь противника.

Как уточняет представитель Минобороны, радиационная обстановка на Запорожской атомной станции и в регионе сохраняется стабильной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая Запорожскую атомную электростанцию. Отмечается, что РФ намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС.