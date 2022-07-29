Мизулина: в ресторане Моргенштерна предотвратили трагедию «Хромой лошади»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в ресторане рэпера Алишера Моргенштерна были выявлены нарушения пожарной безопасности. В своем Telegram-канале она написала, что сегодня, 29 июля, в заведении удалось предотвратить трагедию, аналогичную пожару в ресторане «Хромая лошадь», которая произошла в 2009 году в Перми. Тогда в результате инцидента погибли 155 человек. Еще двое сильно пострадавших скончались спустя 11–12 лет.

По имеющейся у меня информации, фактически сегодня предотвратили трагедию, аналогичную «Хромой лошади». Не было пожарного выхода, и заклеена пожарная сигнализация в зале ресторана, — написала Мизулина.

Также она отметила, что в отношении представителей заведения началась проверка со стороны прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов проверят заведение на соблюдение санитарных норм, а также на оборот наркотиков.

Как можно столь сильно не уважать и не ценить своих поклонников, большинство из которых дети и подростки, чтобы заманивать их в место, где они просто могут все сгореть заживо? — задала Мизулина вопрос рэперу.

Ранее стало известно, что Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. До этого сообщалось, что в ряде видеоклипов артиста на YouTube «крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля», что на фоне атрибутов роскошной жизни «может формировать у зрителя ассоциативные связи» между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха.