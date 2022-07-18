Мишустин высказался о новом назначении Рогозина Мишустин: Рогозин в скором времени «займет свое место в строю»

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Михаил Мишустин

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ближайшее время получит новый пост, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС. Он добавил, что экс-глава корпорации скоро «займёт свое место в строю».

Уверен, что Рогозин в скором времени займет свое место в строю, — сказал Мишустин.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у экс-главы Роскосмоса будет новая работа. Он отметил, что Кремль об этом своевременно сообщит. Песков добавил, что уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе.