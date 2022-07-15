Путин заменил главу Роскосмоса Рогозина Борисовым

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место займет Юрий Борисов, ранее снятый с поста вице-премьера.

Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в официально опубликованном Указе.

Генеральным директором Роскосмоса назначен Юрий Борисов. До назначения на пост вице-премьера политик был заместителем министра обороны с 2012 года.

Отметим, что после отставки Борисова, президент России упразднил один из вице-премьерских постов. Теперь их будет только 10.

Ранее на должность вице-премьера был назначен Денис Мантуров. Он занимает пост министра промышленности и торговли РФ.