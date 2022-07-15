Песков пообещал Рогозину новую работу Песков: отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе в Роскосмосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

У экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина будет новая работа, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль об этом своевременно сообщит.

Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа, Кремль об этом своевременно сообщит, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе. Создатель двигателя РД-180 академик РАН Борис Каторгин отметил в разговоре с NEWS.ru, что Рогозину удалось «исправить ситуацию» в сложное для госкорпорации время.

Президент России Владимир Путин 15 июля отправил в отставку главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Его место занял Юрий Борисов, ранее занимавший пост вице-премьера.