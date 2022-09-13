Стратегию развития финрынка РФ доработают с учетом геополитической ситуации Мишустин поручил разработать стратегию развития финансового рынка с учетом предложений Путина и геополитической ситуации

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития финансового рынка России, сообщается в пресс-службе кабмина. Данная стратегия включает в себя создание дополнительных механизмов стимулирования долгосрочных сбережений граждан, расширение использования цифровой валюты и облегчение доступа иностранных инвесторов на российский рынок.

Таким образом, Министерству финансов совместно с Центробанком предстоит заняться актуализацией Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Данный документ предстоит доработать, учитывая поручения президента РФ Владимира Путина и сложившуюся геополитическую ситуацию.

Во время выступления стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы», которая прошла 30 августа, Мишустин отметил, что в условиях санкционного давления Запада отечественная финансовая система нуждается в серьезной донастройке. Премьер также указывал на необходимость обеспечения российской экономики финансовыми ресурсами, которые позволят сохранить рабочие места и непрерывность работы предприятий. Обновленный проект документа члены правительства ожидают не позднее 1 декабря.

Ранее Мишустин назвал главные факторы, которые позволяют сохранять в стране финансовую стабильность в условиях санкций. В их числе он назвал функционирование Фонда национального благосостояния, которое позволило создать вместе с Банком России подушку безопасности, а также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования в ведомствах. Другими важными факторами стали укрепление рубля, ответственная финансовая политика и решения, принимавшиеся под руководством Путина.