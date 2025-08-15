Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 09:15

Мишустин отметил рост совокупного ВВП стран ЕАЭС

Мишустин: за прошлый год совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4%

За 2024 год совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, которые передает ТАСС, с начала текущего года показатель увеличился на 2%, что во многом связано с развитием промышленного производства, торговли и сельского хозяйства.

Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4% по итогам прошлого года, — сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики стран ЕАЭС превышают среднемировые показатели. Он отметил, что это отличный результат совместной работы государств — членов организации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совокупный ВВП стран ЕАЭС за год вырос почти на 4,5%. Он пояснил, что общая сумма достигла отметки в $2,5 трлн.

Путин ранее подчеркнул, что финансовые механизмы ЕАЭС уже помогли странам «пятерки» осуществить ряд проектов. В их число, по словам главы государства, входят строительство и модернизация объектов электроэнергетики, сельское хозяйство и дорожное строительство.

