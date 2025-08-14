Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:19

Миронов предсказал будущее Украины после встречи Путина и Трампа

Миронов: переговоры Путина и Трампа поставят крест на суверенитете Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа окончательно уничтожит перспективы украинской государственности, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он счел закономерными подобные события.

Когда будущее страны обсуждают без ее участия, это приговор ее суверенитету. И это закономерный финал агонии псевдогосударства, смысл которого состоит в обогащении кучки политиканов, которые ради своих личных интересов распродают богатства страны и бросают на убой ее население, — подчеркнул Миронов.

Он также напомнил, что 14 августа 1775 года Екатерина II своим манифестом положила конец существованию Запорожской Сечи. Уже тогда полуфеодальное образование не вписывалось в новые реалии мира, добавил политик.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Россию и США не волнует мнение представителей украинской власти по саммиту на Аляске. В первую очередь Трамп и Путин обсудят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), предположил эксперт.

Сергей Миронов
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
