Миронов предсказал будущее Украины после встречи Путина и Трампа Миронов: переговоры Путина и Трампа поставят крест на суверенитете Украины

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа окончательно уничтожит перспективы украинской государственности, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он счел закономерными подобные события.

Когда будущее страны обсуждают без ее участия, это приговор ее суверенитету. И это закономерный финал агонии псевдогосударства, смысл которого состоит в обогащении кучки политиканов, которые ради своих личных интересов распродают богатства страны и бросают на убой ее население, — подчеркнул Миронов.

Он также напомнил, что 14 августа 1775 года Екатерина II своим манифестом положила конец существованию Запорожской Сечи. Уже тогда полуфеодальное образование не вписывалось в новые реалии мира, добавил политик.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Россию и США не волнует мнение представителей украинской власти по саммиту на Аляске. В первую очередь Трамп и Путин обсудят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), предположил эксперт.