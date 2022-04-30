Миронов назвал «издевательством над справедливостью» освобождение Улюкаева

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал применение условно-досрочного освобождения к экс-министру Алексею Улюкаеву, ранее осуждённому за коррупцию. Политик считает, что такое решение является «откровенным издевательством над справедливостью».

Мы давно выступаем против УДО и амнистии для взяточников, подготовили соответствующий законопроект. <...> Ни эта инициатива, ни предложение отменить условное наказание за коррупционные преступления не были поддержаны. И вот налицо очередное откровенное издевательство над справедливостью, — заявил парламентарий.

Миронов отметил, что суд, рассматривавший ходатайство Улюкаева, счёл достигнутой цель наказания. Однако политик не согласен с этим и не понимает, как это можно установить. Миронов считает, что УДО Улюкаев получил благодаря не раскаянию, а работе его адвокатов.

Председатель справедливороссов отметил, что партия будет бороться за приравнивание взяточничества к государственной измене. Он считает, что «продажность госаппарата и национальные интересы России несовместимы».

Ранее СМИ сообщили об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Соответствующее решение было принято 27 апреля. Бывший глава Минэкономразвития может выйти из колонии 12 мая. Это произойдёт в том случае, если решение суда никто не обжалует. В Кремле освобождение Улюкаева комментировать отказались.