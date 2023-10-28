Минюст потребовал ликвидировать правозащитную организацию писателей Минюст обратился в суд с иском о ликвидации «Русского ПЕН-Центра»

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Министерство юстиции Российской Федерации обратилось в суд с иском об упразднении «Русского ПЕН-Центра», информация опубликована на сайте ведомства. Предварительная стадия разбирательства назначена на 30 октября.

По административному исковому заявлению Минюста России о ликвидации отделения иностранной неправительственной некоммерческой организации — Российское отделение Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр» назначена досудебная подготовка на 30 октября 2023 г. в 17 часо в 10 минут в здании Мещанского районного суда г. Москвы, — говорится в извещении.

Согласно данным портала судов общей юрисдикции столицы, заявление о прекращении деятельности организации было зарегистрировано 28 сентября. С чем связан иск не уточняется.

«Русский ПЕН-центр» является российским отделением международной правозащитной организации, объединяющей писателей, публицистов, поэтов и журналистов. В мае этого года «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иностранным агентом.

Ранее городской суд в Москве ликвидировал Сахаровский центр (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующий иск был подан Министерством юстиции России. Одним из оснований стало то, что авторы YouTube-канала организации не маркировали публикации с предупреждением о статусе иностранного агента.