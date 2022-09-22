Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей, а прожиточный минимум до 14 375 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты населения России предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующие законопроекты были поддержаны на заседании кабмина и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные пособия для 15 млн граждан.

16 сентября Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году до 12 792 рублей. В ведомстве подчеркнули, что условия предоставления максимальной суммы останутся прежними.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России могут получить медаль ордена «Родительская слава», орден «Родительская слава» и звание «Мать-героиня». За каждую награду власти выплачивают денежное пособие. Так, за медаль «Родительская слава» семье дают 200 тысяч рублей.