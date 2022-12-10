Минтранс ввел ограничения на проезд автомобилей по Крымскому мосту Минтранс временно запретил проезд автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонны по Крымскому мосту

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше полутора тонн по Крымскому мосту будет временно запрещено с 11 декабря, сообщается на сайте Минтранса России. Ограничение распространяется как на порожние автомобили, так и с грузом.

С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонны (в том числе автомобилям типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту, — говорится в заявлении.

Сроки действия запрета в ведомстве не назвали, указав, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно. В министерстве также добавили, что запрет не касается легковых автомобилей и автобусов: их движение в обе стороны продолжится в штатном режиме.

5 декабря было открыто движение на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста. Полный его ремонт после взрыва осенью предполагается завершить к концу декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.