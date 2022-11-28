Минтранс вернется к идее ВСМ между Москвой, Владимиром и Казанью Минтранс РФ изучит проект высокоскоростного ж/д сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью

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Минтранс РФ вновь рассмотрит вопрос создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов. По его словам, которые приводит ТАСС, в первую очередь планируется расширить высокоскоростное сообщение Москва — Санкт-Петербург, а в дальнейшем создать проект ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.

Второй участок развития — это Москва, Владимир, Казань, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что в российском правительстве обсуждают вопрос о возможном переносе сроков строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Изначально планировалось завершить работы по созданию магистрали к 2027 году. ВСМ призвана сократить время в пути между двумя столицами до двух с половиной часов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что тема строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом находится в стадии проработки. По мнению главы государства, проект может поставить под угрозу рентабельность авиасообщения между городами, но отразится на развитии Великого Новгорода, поскольку в городе будет одна из остановок на маршруте.