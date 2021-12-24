«Надо взвесить»: Путин о строительстве ВСМ между Москвой и Петербургом

Тема строительства между Москвой и Санкт-Петербургом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) находится в стадии проработки, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Великого Новгорода на ежегодной большой пресс-конференции. По мнению главы государства, проект может поставить под угрозу рентабельность авиасообщения между городами.

Авиация на этом плече Москва — Петербург перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать занимает полтора. <...> Надо всё взвесить, подумать, посмотреть, как ВСМ развиваются в мире, например, в Китае. До недавнего времени все были убыточные, — сказал Путин.

Президент добавил, что в случае реализации ВСМ проект отразится на развитии Великого Новгорода, поскольку в городе будет одна из остановок на маршруте.

Ранее стало известно, что в российском правительстве обсуждают возможный перенос сроков строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, власти могут полностью отказаться от проекта. В данный момент он отправлен на доработку. Изначально планировалось завершить работы по созданию магистрали к 2027 году. ВСМ призвана сократить время в пути между двумя столицами до 2,5 часа.