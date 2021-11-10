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Власти могут отказаться от строительства магистрали Москва — Петербург

07:55, 11 ноября 2021
Власти могут отказаться от строительства магистрали Москва — Петербург Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В российском правительстве обсуждают возможный перенос сроков строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, речь может идти о полном отказе от проекта. В данный момент он отправлен на доработку. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Изначально планировалось завершить работы по созданию магистрали к 2027 году. ВСМ призвана сократить время в пути между двумя столицами до 2,5 часа.

27 октября по итогам совещания первый вице-премьер Андрей Белоусов дал РЖД рекомендации «дополнительно проработать» некоторые вопросы, среди них было и строительство ВСМ. Компании поручили вновь произвести оценку данного проекта «с учётом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна». Такая формулировка была внесена в протокол по итогам совещания.

При этом в проекте документа пункт о строительстве ВСМ выглядел таким образом: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

Собеседники газеты отмечают, что наряду с отказом от строительства ВСМ обсуждается вопрос создания выделенного грузового хода между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом настаивает РЖД.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на Дальнем Востоке, с использованием железнодорожного транспорта.

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