Власти могут отказаться от строительства магистрали Москва — Петербург

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В некоторых районах Москвы в ночь на четверг ожидается ледяной дождь, а к полуночи пойдёт снег. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе возможна метель, температура упадёт до минус двух градусов.

В предстоящую ночь через столичный регион пройдёт тёплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнётся умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением...