Минтранс России захотел собирать больше данных о пассажирах «Коммерсант»: Минтранс РФ предложил собирать IP-адреса и телефоны пассажиров

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Министерство транспорта России подготовило законопроект, в котором предлагается собирать больше данных о пассажирах, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Согласно тексту документа, перевозчиков могут обязать собирать IP-адреса, данные о банковских картах, адреса телефонной почты, а также номера телефонов и пароли учетных записей путешественников.

Предполагается, что все получаемые перевозчиками сведения будут передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). В настоящее время в ней имеются лишь паспортные данные, дата поездки и маршрут движения пассажира. Законопроектом предусматривается дополнение базы данных информацией, которую путешественники указывают при бронировании и покупке билета.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отметили, что часть дополнительных данных пассажиров относится к конфиденциальной информации, поэтому они не могут быть раскрыты без их согласия. В авиакомпаниях выразили опасения в связи с возросшей ответственностью за сохранность данных.

Как сообщалось ранее, в России предложили ввести цифровые паспорта для туристов. По мнению члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елены Шумиловой, такая мера поспособствует развитию туристической отрасли.