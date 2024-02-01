Туристам в России предложили оформлять цифровые паспорта Сенатор Шумилова: введение цифрового паспорта туриста поможет развитию отрасли

Введение в России системы цифровых паспортов для путешественников по аналогии с паспортом болельщика поможет развитию туристической отрасли, считает член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор пояснила, что нововведение будет полезно и туристам, и тем, кто предоставляет им услуги.

Шумилова рассказала, что с помощью цифрового паспорта турист сможет спланировать путешествие в считаные минуты: выстроить маршрут, заплатить за проезд и проживание, а также получить скидки на услуги. Кроме того, новый сервис поможет цифровизации отрасли и позволит создать единую информационную систему внутреннего туризма.

Прикрепленный к телефонному номеру, такой паспорт позволяет человеку получить массу полезной информации, которая необходима здесь и сейчас: какие вокруг него находятся достопримечательности, ближайшие гостиницы, рестораны, пункты питания и так далее, — объяснила законодатель.

Проблемой при создании сервиса Шумилова назвала вопрос сохранности персональных данных. Кроме того, как указал в беседе с изданием вице-президент АТОР Артур Мурадян, камнем преткновения может стать проблема нехватки средств у музеев и других организаций на развитие цифровых сервисов. Тем не менее, сенатор выразила уверенность, что после устранения этих недочетов сервис может быть запущен по всей России.

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