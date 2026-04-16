При изучении иска к экс-замглавы Минтранса обнаружены секретные документы

Суд отказался отдельно изучить секретные документы в рамках иска Генпрокуратуры к бывшему замглавы Минтранса РФ Алексею Семенову. По информации РИА Новости, на этом настаивал представитель одного из ответчиков, совладельца IT-компании «Инфорион» Александра Селеменева.

Мы хотим предоставлять документы под грифом «совершенно секретно». Но мы лишены возможности представить такие документы, потому что тогда все участники процесса, и прокуратура в том числе, пойдут по уголовной статье, — отметил представитель Селеменева.

Адвокат добавил, что аналогичное ходатайство подали юристы главы компании «Статус Комплайнс» Александра Андрущенко. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайств и объявил перерыв до 17 апреля.

Ранее сообщалось, что Алексей Семенов после ухода с государственной службы приобрел ювелирные украшения и наручные часы на общую сумму более 44,8 млн рублей. Как сообщил источник в правоохранительных органах, экс-чиновник купил три пары серег, два колье, браслет, а также девять наручных часов.