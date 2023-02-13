Минпромторг отреагировал на сообщения о дефиците ряда лекарств в аптеках Минпромторг опроверг информацию о дефиците «Бисептола» и «Панадола» в аптеках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отсутствия в аптеках лекарственных препаратов с торговыми наименованиями «Бисептол», «Панадол», «Гексорал» и «Хилак форте» не отмечается, их в запасе больше, чем продается, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. Поводом для комментария стал материал газеты «Известия», согласно которому из российских аптек почти исчезли названные препараты.

По данным аналитических агентств, по итогам первого — третьего кварталов 2022 года продажи всех указанных препаратов фиксируются. По данным ООО «Оператор-ЦРПТ», на конец января 2022 года дефектуры указанных препаратов не отмечается, - говорится в сообщении.

В Минпромторге отметили, что производство указанных лекарств не локализовано на территории России, регистрационные удостоверения на эти препараты принадлежат зарубежным производителям.

Ранее президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семенов сообщил, что дефицит лекарств в РФ возникает из-за низких цен, делающих производство препаратов нерентабельным. Помимо этого, проблемы возникают из-за ажиотажного спроса, проблем с закупками и логистикой, а также ухода из страны иностранных производителей.

Эксперт также объяснил, для чего нужен составляемый Минздравом список препаратов, которым грозит исчезновение из аптек и торговых сетей. По его словам, эти препараты добавляются в список именно для того, чтобы исключить их дефицит, создав более благоприятные условия для их производства, доставки или регистрации.