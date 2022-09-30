Минобороны заявило об уничтожении цехов по сборке украинских ракет Минобороны заявило об уничтожении цехов по сборке ракет «Точка-У» и «Гром-2» в Днепропетровске

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили цеха завода в Днепропетровске, в которых проходила сборка украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У», сообщили в Минобороны. Также отмечается, что истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР.

ВКС России в районе Днепра уничтожили цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории «Южмаша», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские ВКС уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ в Николаевской области. Также ВС РФ ликвидировали до 200 националистов в районе Краматорска ударами по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и складу вооружения.

Накануне Вооруженные силы России уничтожили до 80 бойцов Иностранного легиона в результате авиаударов по пунктам дислокации подразделения на территории ДНР в районе Николаевки.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных бойцов в районе города Запорожье, ликвидировав около 100 человек. Также в результате удара из строя было выведено 15 единиц бронетехники украинской армии.