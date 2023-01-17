Минобороны: ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили три группы украинских диверсантов, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, первое подразделение диверсантов было ликвидировано в районе Лимана Первого в Харьковской области. Как указали в сводке министерства, украинская армия потеряла более 50-ти представителей личного состава.

В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа, — сказано в сообщении ведомства.

Два других вражеских формирования, как указали в Минобороны, уничтожили в ДНР, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка. В течение суток на данном направлении ВСУ лишились 40 бойцов, двух бронированных машин и трех пикапов.

Также севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, — добавили в Минобороны.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ вблизи населенного пункта Сладкое в Донецкой Народной Республике. По его словам, общие потери украинских вооруженных сил за сутки на Южно-Донецком направлении составили около 50 солдат, были уничтожены три пикапа и автомобиль.