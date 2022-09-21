Минобороны: ВСУ потеряли при контратаке более 200 бойцов на минном поле

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Солдаты ВС Украины

Российские военные за сутки уничтожили более 200 украинских военнослужащих в Херсонской области, а также 21 единицу боевой техники, говорится в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что командир 28-й бригады ВС Украины направил военнослужащих в контратаку, в результате чего личный состав подразделения «фактически полностью погиб» на минном поле.

В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицы военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, — говорится в сообщении.

Также, как сообщают в ведомстве, поражены восемь пунктов управления ВСУ.

Накануне Минобороны показало работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России по нанесению ракетных авиационных ударов по объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Ранее военное ведомство РФ сообщило об ударе по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве, в результате которого были уничтожены цеха, где производился ремонт военной техники ВСУ. ВС России также нанесли удары по месту дислокации 59-й мотопехотной бригады армии Украины в Терновке и Андреевке Херсонской области, в результате чего были ликвидированы около 100 вражеских солдат.