Минобороны: ВКС России сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Воздушно-космические силы России сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщил представитель министерства обороны России Игорь Коношенков.

Кроме того, за сутки российскими военными была сбита ракета большой дальности Storm Shadow, уничтожены 32 бронемашины и три самоходки «Гвоздика». Также ликвидирован 21 украинский беспилотник. Кроме того, в ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Среди живых потерь у ВСУ за сутки более 500 человек. Наибольшие потери на Донецком направлении (235 человек).

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселки Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. По словам губернатора региона Роман Старовойта, при атаке была задета линия электропередачи и около 600 жителей населенных пунктов остались без света.