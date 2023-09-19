Минобороны сообщило о срыве террористических атак в Орле и Белгороде МО РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской и Орловской областями

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские военные предотвратили воздушные атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Орловской областях, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 19 сентября. Беспилотники уничтожены.

19 сентября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями, — говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что российские ПВО сбили беспилотник на подлете к Шебекинскому городскому округу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В этот же день пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. В ведомстве подчеркнули, что дрон пытался совершить террористическую атаку. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.