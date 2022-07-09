Минобороны России: ВСУ набирают в бригады заключенных на фоне потерь

Фото: Министерство обороны РФ

На фоне того, что в рядах Вооруженных сил Украины несутся большие потери, а также процветает дезертирство, в бригаду в Харькове уже начали набирать заключенных, сообщили в Министерстве обороны России. Там отметили, что новых бойцов ВСУ набирают из городских исправительных учреждений, пишет РИА Новости.

Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города, — сказали в Минобороны.

Ранее в Министерстве обороны отметили, что многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. В ведомстве добавили, отъявленные рецидивисты спрятались под «крышей» ВСУ.