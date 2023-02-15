Минобороны России заявило об уничтожении восьми диверсионных групп ВСУ

Фото: Минобороны РФ

На территории Луганской Народной Республики и Харьковской области Вооруженные силы России ликвидировали восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. По данным ведомства, всего на Купянском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны: потери украинской армии составили до 100 человек личного состава, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30.

В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, — указано в сообщении.

Ранее 15 февраля в ведомстве сообщили, что в ходе наступления ВС РФ в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. Министерство уточнило, что украинские солдаты отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей.

До этого газета The New York Times написала, что украинские военнослужащие готовятся сдать Артемовск, из-за запрета на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Издание уточняет, что данный запрет является косвенным признаком скорого отступления солдат ВСУ. Журналисты при этом отмечают, что в Киеве опровергают информацию о сдаче города.