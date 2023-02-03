Минобороны России показало в деле новейшие танки Т-90М «Прорыв»

Фото: Министерство обороны РФ

Танковые подразделения ЗВО выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-90М «Прорыв»

Министерство обороны России опубликовало кадры с работой новейших танков Т-90М «Прорыв» на полигоне в Ленинградской области. В ходе учений танкисты производили выстрелы по мишеням при разных дистанциях до пяти тысяч метров в дневное и ночное время суток. Кроме того, была проверена устойчивость военной техники при преодолении естественных препятствий.

Танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танков типа Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. «Прорыв» оснащен новым боевым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными типами прицеливания и климат-контролем, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Ростехе заявили, что эффективным оружием против немецких танков Leopard 2, которые будут переданы Украине, могут стать российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а также 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» и современные танки Т-90М «Прорыв». В компании отметили, что у Leopard, в отличие от российских танков, нет динамической защиты, поэтому им нечего противопоставить ракетам «Вихрь» и «Атака», с помощью которых российская авиация успешно уничтожает бронетехнику ВСУ.