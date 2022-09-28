Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов «Бук-М3» в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в зоне проведения военной операции на Украине. В ведомстве отмечают, что установка для противовоздушной обороны (ПВО) оснащена новой электроникой и современными зенитными ракетами.

Все зависит от параметров движения цели и от того, где цель находится. То есть сам комплекс, он видит достаточно далеко, и если цель находится в зоне, то это буквально сопровождению доложили, определили — и пуск, — рассказывает российский военнослужащий.

Ранее гендиректор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов заявил, что перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая в РФ, может работать и с экипажем, и в беспилотном варианте. При этом он уточнил, что полная роботизация такой РСЗО нецелесообразна из-за снижения технических характеристик. Пока на вооружении у российских военных нет роботизированного орудия такого типа.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что представители НАТО изучают потенциал российской армии, в связи с чем ВС РФ не используют на Украине новейшие образцы вооружения. Специалист уточнил, что слежка со стороны Альянса не позволяет России применять зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».